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Євробачення 2022: результати голосування в фіналі відбору

12 Лютого 2022, 22:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Євробачення 2022: результати голосування в фіналі відбору
Джерело: Суспільне

12 лютого пройшов фінал відбору на Євробачення 2022 від України. Вісім учасників боролися за право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині (Італія).

Переможця обирали журі та глядачі – 50 на 50.

Так, представляти Україну на Євробаченні 2022 буде Аліна Паш. Вона отримала 8 балів від журі та 7  балів від глядачів, що загалом – 15.

На другому місці опинився гурт Kalush Orchestra – 14 балів, третє місце дісталося Wellboy – 13 балів.

Результати голосування фіналу відбору на Євробачення 2022:

  • Cloudless – 5 (журі – 1, глядачі – 4)
  • Michael Soul – 3 (журі – 2, глядачі – 1)
  • Roxolana – 8 (журі – 3, глядачі – 5)
  • Our Atlantic – 7 (журі – 5, глядачі – 2)
  • Alina Pash – 15 (журі – 8, глядачі – 7)
  • Kalush Orchestra -14  (журі – 6, глядачі – 8)
  • Barleben – 7 (журі – 4, глядачі – 3)
  • Wellboy – 13 (журі – 7, глядачі – 6)

У складі журі відбору – Тіна Кароль, Ярослав Лодигін та Джамала.

З якими піснями виступили фіналісти нацвідбору на Євробачення 2022 – дивіться на Фактах ICTV.

Варто зазначити, що всього було подано 284 заявки від артистів, які хотіли б представити нашу країну на конкурсі, проте організатори обрали лише вісім кандидатів.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення у 2022 році відбудеться в Італії місті Турін завдяки перемозі рок-гурту Maneskin минулого року.

Традиційно захід проходитиме в травні – з 10 по 14 число. Усього бере участь 41 країна.

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Євробачення
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