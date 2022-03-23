Онук Софії Ротару вперше вийшов на зв’язок після спроби втекти з України

Онук національної легенди України Софії Ротару Анатолій Євдокименко вперше вийшов на зв’язок після ганебної спроби втекти з України під час війни.

У Instagram-sroties він поділився чорно-білим знімком на повний зріст.

– 28, – лаконічно підписав він кадр.

Справа в тому, що сьогодні, 23 березня, Анатолій святкує свій день народження. Йому виповнилося 28 років.

Нагадаємо, що син та онук Софії Ротару намагалися втекти до Молдови. 7 березня на кордоні з Молдовою їх затримали разом із іншими шістьма чоловіками призовного віку.

Чоловіки намагалися перетнути кордон на човні. Їх супроводжував громадянин Молдови, котрий і готував втечу.

Згодом стало відомо, що за втечу син та онук Софії Ротару заплатили по $2 тис.

Сама Софія Ротару жодних коментарів із цього приводу ще не давала.

Фото: Анатолій Євдокименко