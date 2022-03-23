Внук Софии Ротару впервые вышел на связь после попытки сбежать из Украины

Внук национальной легенды Украины Софии Ротару Анатолий Евдокименко впервые вышел на связь после позорной попытки сбежать из Украины во время войны.

В Instagram-sroties он поделился черно-белым снимком в полный рост.

— 28, — лаконично подписал он кадр.

Дело в том, что сегодня, 23 марта, Анатолий празднует свой день рождения. Ему исполнилось 28 лет.

Напомним, что сын и внук Софии Ротару пытались сбежать в Молдову. 7 марта на границе с Молдовой их задержали вместе с другими шестью мужчинами призывного возраста.

Мужчины пытались пересечь границу на лодке. Их сопровождал гражданин Молдовы, который и готовил побег.

Позже стало известно, что за побег сын и внук Софии Ротару заплатили по $2 тыс.

Сама София Ротару никаких комментариев по этому поводу еще не давала.

Фото: Анатолий Евдокименко