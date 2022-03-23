Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Внук Софии Ротару впервые вышел на связь после попытки сбежать из Украины

23 марта 2022, 14:51
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Внук Софии Ротару впервые вышел на связь после попытки сбежать из Украины

Внук национальной легенды Украины Софии Ротару Анатолий Евдокименко впервые вышел на связь после позорной попытки сбежать из Украины во время войны.

В Instagram-sroties он поделился черно-белым снимком в полный рост.

— 28, — лаконично подписал он кадр.

Дело в том, что сегодня, 23 марта, Анатолий празднует свой день рождения. Ему исполнилось 28 лет.

Напомним, что сын и внук Софии Ротару пытались сбежать в Молдову.  7 марта на границе с Молдовой их задержали вместе с другими шестью мужчинами призывного возраста.

Мужчины пытались пересечь границу на лодке. Их сопровождал гражданин Молдовы, который и готовил побег.

Позже стало известно, что за побег сын и внук Софии Ротару заплатили по $2 тыс.

Сама София Ротару никаких комментариев по этому поводу еще не давала.

Читайте также:
Софія РотаруПо всей Украине жестокие бои: София Ротару в Киеве молится о защитниках

Фото: Анатолий Евдокименко

Теги
София Ротару
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь