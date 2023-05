Нідерланди на Євробаченні 2023 представлятиме дует Мія Ніколай і Діон Купер. Молодий та амбітний дует виступить із піснею Burning Daylight.

Відбіркова комісія одноголосно обрала артистів, щоб вони представляли країну на міжнародному конкурсі. Що відомо про дует Мія Ніколай та Діон Купер, а також текст і переклад пісні Burning Daylight – читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про дует із Нідерландів

Мія Ніколай і Діон Купер – голландський дует, який привернув увагу виконавця пісні Arcade та переможця Євробачення 2019 Дункана Лоуренса, а також автора пісень Джордана Гарфілда, який з’єднав пару.

Разом дует написав пісню, яка вразила голландську відбіркову комісію, тому артисти були одноголосно обрані для представлення Нідерландів на пісенному конкурсі Євробачення 2023.

У березні відбулася прем’єра композиції Burning Daylight, яку дует виконає на міжнародній сцені в Ліверпулі.

Текст пісні Burning Daylight

I don’t find any joy anymore

From the same old cycle (cycle)

Don’t know what made me happy before

From all to zero

Where did I go?

Between falling and running

I’ve been trying to get on my feet in time

I’ve never been good at crying

Always wanted to be the tough type

І’m sorry I’m just human

I’m losing myself while chasing highs

I’m losing myself while chasing highs

And burning daylight

Hmm I don’t believe in God anymore

‘Cause where did she go? (Where did she go?)

I don’t know what I’ve been looking for

I guess a hero (I guess a hеro)

Between falling and running

I’ve been trying to get on my feet in timе

I’ve never been good at crying

Always wanted to be the tough type

I’m sorry I’m just human

I’m losing myself while chasing highs

I’m losing myself while chasing highs

And burning daylight

I’m scared that I’m falling behind

I’m losing myself while chasing highs

I’m losing myself while chasing highs

And burning daylight

Goodbye old life (And burning daylight)

Goodbye old life

Goodbye old life (And burning daylight)

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Переклад пісні Mia Nicolai & Dion Cоoper – Burning Daylight

Я більше не знаходжу радості

Ні в чому з мого колишнього життя,

Не знаю, що мене раніше робило щасливим,

Колись у мене було все, зараз я на дні.

Що ж зі мною стало?

Між падіннями і втечею

Я все намагаюся зловити момент, щоб встати на ноги,

Я ніколи не вмів плакати –

Завжди хотів бути сильним.

Вибач, я всього лише звичайна людина,

Яка втрачає себе, намагаючись дотягнутися до вершин,

Яка втрачає себе, намагаючись дотягнутися до вершин,

І пропалює своє життя

Ммм, я більше не вірю в Бога,

Інакше, куди ж вона поділася?

Я не знаю, що шукаю,

Напевно, героя (напевно, героя)

Між падіннями та втечею

Я все намагаюся зловити момент, щоб встати на ноги,

Я ніколи не вміла плакати –

Завжди хотіла бути сильною.

Вибач, я всього лише звичайна людина,

Яка втрачає себе, намагаючись дотягнутися до вершин,

Яка втрачає себе, намагаючись дотягнутися до вершин,

І пропалює своє життя

Мені страшно відстати,

Я втрачаю себе, намагаючись досягти вершин,

Я втрачаю себе, намагаючись досягти вершин,

І пропалюю своє життя

Прощавай, колишнє життя (спалюю дні свого життя)

Прощавай, колишнє життя

Прощавай, колишнє життя (спалюю дні свого життя)

Прощавай, колишнє життя

Прощавай, колишнє життя

Прощавай, колишнє життя

Про що пісня Burning Daylight

Burning Daylight – пісня, яка досліджує почуття порожнечі, втраченої віри та боротьбу за пошук сенсу життя. Композиція передає відчуття втоми й незадоволення монотонністю життя, оскільки виконавці висловлюють свою нездатність знайти радість.

Текст пісні також торкається труднощів боротьби зі своїми емоціями і тиском. У пісні співаки зізнаються у своїй нездатності плакати та бажанні здаватися сильними.

Загалом Burning Daylight – це роздуми про боротьбу за людське буття, про пошук щастя та самореалізацію.