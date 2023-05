Нидерланды на Евровидении 2023 будет представлять дуэт Мия Николай и Дион Купер. Молодой и амбициозный дуэт выступит с песней Burning Daylight.

Отборочная комиссия единогласно выбрала артистов, чтобы они представляли страну на международном конкурсе. Что известно о дуэте Мия Николай и Дион Купер, а также текст и перевод песни Burning Daylight — читайте в нашем материале.

Что известно о дуэте из Нидерландов

Мия Николай и Дион Купер — голландский дуэт, который привлек внимание исполнителя песни Arcade и победителя Евровидения 2019 Дункана Лоуренса, а также автора песен Джордана Гарфилда, который и соединил пару.

Вместе дуэт написал песню, которая произвела впечатление на голландскую отборочную комиссию, поэтому артисты были единогласно выбраны для представления Нидерландов на конкурсе песни Евровидение 2023.

В марте состоялась премьера композиции Burning Daylight, которую дуэт исполнит на международной сцене в Ливерпуле.

Текст песни Burning Daylight

I don’t find any joy anymore

From the same old cycle (cycle)

Don’t know what made me happy before

From all to zero

Where did I go?

Between falling and running

I’ve been trying to get on my feet in time

I’ve never been good at crying

Always wanted to be the tough type

І’m sorry I’m just human

I’m losing myself while chasing highs

I’m losing myself while chasing highs

And burning daylight

Hmm I don’t believe in God anymore

‘Cause where did she go? (Where did she go?)

I don’t know what I’ve been looking for

I guess a hero (I guess a hеro)

Between falling and running

I’ve been trying to get on my feet in timе

I’ve never been good at crying

Always wanted to be the tough type

I’m sorry I’m just human

I’m losing myself while chasing highs

I’m losing myself while chasing highs

And burning daylight

I’m scared that I’m falling behind

I’m losing myself while chasing highs

I’m losing myself while chasing highs

And burning daylight

Goodbye old life (And burning daylight)

Goodbye old life

Goodbye old life (And burning daylight)

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Перевод песни Mia Nicolai & Dion Cоoper – Burning Daylight

Я больше не нахожу радости

Ни в чем из моей прежней жизни,

Не знаю, что меня раньше делало счастливым,

Когда-то у меня было все, сейчас я на дне.

Что же со мной стало?

Между падениями и бесконечным бегом

Я всё пытаюсь поймать момент, чтобы встать на ноги,

Я никогда не умел плакать –

Всегда хотел быть сильным.

Прости, я всего лишь обычный человек,

Который теряет себя, пытаясь дотянуться до вершин,

Который теряет себя, пытаясь дотянуться до вершин,

И прожигает свою жизнь

Ммм, я больше не верю в Бога,

Иначе, куда же она делась?

Я не знаю, что ищу,

Наверно, героя (наверно, героя)

Между падениями и бесконечным бегом

Я всё пытаюсь поймать момент, чтобы встать на ноги,

Я никогда не умела плакать –

Всегда хотела быть сильной.

Прости, я всего лишь обычный человек,

Который теряет себя, пытаясь дотянуться до вершин,

Который теряет себя, пытаясь дотянуться до вершин,

И прожигает свою жизнь

Мне страшно отстать,

Я теряю себя, пытаясь дотянуться до вершин,

Я теряю себя, пытаясь дотянуться до вершин,

И прожигаю свою жизнь

Прощай, прежняя жизнь (сжигаю дни своей жизни)

Прощай, прежняя жизнь

Прощай, прежняя жизнь (сжигаю дни своей жизни)

Прощай, прежняя жизнь

Прощай, прежняя жизнь

Прощай, прежняя жизнь

О чем песня Burning Daylight

Burning Daylight — песня, которая исследует чувство пустоты, потерянной веры и борьбу за обретение смысла жизни. Композиция передает чувство усталости и неудовлетворенности монотонностью жизни, поскольку исполнители выражают свою неспособность найти радость.

Текст песни также затрагивает трудности борьбы со своими эмоциями и давлением. В песне певцы признаются в своей неспособности плакать и желании казаться сильными.

В целом Burning Daylight — это размышления о борьбе за человеческое бытие, о поиске счастья и самореализации.