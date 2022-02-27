Американський актор Джим Керрі висловився про війну в Україні. В Twitter він оприлюднив пост, який супроводив зворушливою картинкою.

Джим сказав, що в нього розривається серце через те, що страждають невинні люди.

– У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди (особливо діти) наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії. Стережіться того, кого не люблять, – написав голлівудський актор.

Підпис він супроводив картинкою – розірваний плюшевий ведмедик на тлі українського прапора.

It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z — Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022

Україну підтримую багато всесвітньо відомих людей, оскільки вони розуміють, що наша країна страждає від агресора. Так, Мадонна записала відео на підтримку України. Вона зазначила, що безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну має бути зупинено.

Співачка закликала всіх, хто має можливість, надіслати гуманітарну допомогу мільйонам громадян України, чиї життя торкнулася війна.

– Путін порушив усі існуючі угоди з прав людини. Путін не має права намагатися стерти із землі існування України. Ми підтримуємо вас, президенте Зеленський! Ми молимося за вас та вашу країну! Хай благословить вас усіх Господь! – сказала вона.