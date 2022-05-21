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Разом із Цукербергом та Байденом: Моргану Фрімену назавжди заборонили в’їзд до Росії

21 Травня 2022, 16:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Морган Фримен
Джерело: Depositphotos

Відомому американському кіноактору та режисеру Моргану Фрімену назавжди заборонили відвідувати Росію. Разом з актором до стоп-листу потрапили й інші 959 американця, які ніколи не відвідають РФ.

У МЗС РФ назвали таке рішення заходами у відповідь на санкції, які накладає США на Росію на тлі повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого.

У міністерстві країни-агресора вважають, що влада США та інші відомі особи розпалюють русофобію, через що їм довічно заборонили відвідувати РФ.

Зараз дивляться

Ще у 2017 році Морган Фрімен записав відеозвернення, де звинуватив Росію у втручанні у президентські вибори у США. У ролику він назвав Путіна шпигуном і додав, що Росія використовує соцмережі для поширення пропаганди та брехні, яка несе загрозу демократії.

Крім Моргана Фрімена, до стоп-листу потрапили не тільки представники влади США, але й творець найбільшої у світі соцмережі Facebook Марк Цукерберг:

  • Президент США Джо Байден та його син Гантер;
  • Віцепрезидент США Камала Гарріс;
  • Держсекретар Ентоні Блінкен;
  • Колишній прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі;
  • Марк Цукерберг;
  • Колишній кандидат у президенти США від Республіканської партії Мітт Ромні;
  • Директор ФБР Крістофер Рей.

Поки що Морган Фрімен ніяк не прокоментував ситуацію.

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Теги
Війна в Україні, Морган Фрімен, Росія
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