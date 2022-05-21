Відомому американському кіноактору та режисеру Моргану Фрімену назавжди заборонили відвідувати Росію. Разом з актором до стоп-листу потрапили й інші 959 американця, які ніколи не відвідають РФ.

У МЗС РФ назвали таке рішення заходами у відповідь на санкції, які накладає США на Росію на тлі повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого.

У міністерстві країни-агресора вважають, що влада США та інші відомі особи розпалюють русофобію, через що їм довічно заборонили відвідувати РФ.

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Ще у 2017 році Морган Фрімен записав відеозвернення, де звинуватив Росію у втручанні у президентські вибори у США. У ролику він назвав Путіна шпигуном і додав, що Росія використовує соцмережі для поширення пропаганди та брехні, яка несе загрозу демократії.

Крім Моргана Фрімена, до стоп-листу потрапили не тільки представники влади США, але й творець найбільшої у світі соцмережі Facebook Марк Цукерберг:

Президент США Джо Байден та його син Гантер;

Віцепрезидент США Камала Гарріс;

Держсекретар Ентоні Блінкен;

Колишній прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі;

Марк Цукерберг;

Колишній кандидат у президенти США від Республіканської партії Мітт Ромні;

Директор ФБР Крістофер Рей.

Поки що Морган Фрімен ніяк не прокоментував ситуацію.