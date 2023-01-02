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Він військовий злочинець і масовий вбивця. Шер опублікувала зображення повішеного Путіна

2 Січня 2023, 09:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шер
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Шер показала фото особливої ялинкової іграшки – повішений президент країни-терориста РФ Володимир Путін.

Так, в Twitter артистка вирішила привітати своїх шанувальників із Новим роком, побажавши всім щастя. Згодом вона оприлюднила фото іграшки, натякнувши, що не бажає кривавому диктатору щастя в 2023 році.

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– Окей, ми можемо зробити виняток для деяких. Ми можемо зробити багато винятків, – написала Шер.

Користувачі мережі підтримали Шер, відзначивши її почуття гумору.

  • У вас дивовижне почуття гумору.
  • Путін – військовий злочинець і масовий вбивця. Дякуємо, що опублікували це.
  • Хтось може розбагатіти на продажу цих чарівних іграшок Путіна.
  • Люблю твій гумор!
  • Всі хочуть його смерті, – пишуть у коментарях під фото.
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Володимир Путін Шер
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