Американська співачка Шер показала фото особливої ялинкової іграшки – повішений президент країни-терориста РФ Володимир Путін.

Так, в Twitter артистка вирішила привітати своїх шанувальників із Новим роком, побажавши всім щастя. Згодом вона оприлюднила фото іграшки, натякнувши, що не бажає кривавому диктатору щастя в 2023 році.

OK,WE CAN MAKE EXCEPTIONS…WELL WE CAN MAKE A NUMBER OF THEM ???? pic.twitter.com/dm9qNTw7iF

— Cher (@cher) January 1, 2023