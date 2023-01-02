Американська співачка Шер показала фото особливої ялинкової іграшки – повішений президент країни-терориста РФ Володимир Путін.
Так, в Twitter артистка вирішила привітати своїх шанувальників із Новим роком, побажавши всім щастя. Згодом вона оприлюднила фото іграшки, натякнувши, що не бажає кривавому диктатору щастя в 2023 році.
OK,WE CAN MAKE EXCEPTIONS…WELL WE CAN MAKE A NUMBER OF THEM ???? pic.twitter.com/dm9qNTw7iF
— Cher (@cher) January 1, 2023
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– Окей, ми можемо зробити виняток для деяких. Ми можемо зробити багато винятків, – написала Шер.
Користувачі мережі підтримали Шер, відзначивши її почуття гумору.
- У вас дивовижне почуття гумору.
- Путін – військовий злочинець і масовий вбивця. Дякуємо, що опублікували це.
- Хтось може розбагатіти на продажу цих чарівних іграшок Путіна.
- Люблю твій гумор!
- Всі хочуть його смерті, – пишуть у коментарях під фото.