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Музика

Незважаючи на травму ноги: Maneskin запалили на сцені Євробачення 2022

15 Травня 2022, 00:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Незважаючи на травму ноги: Maneskin запалили на сцені Євробачення 2022

У фіналі Євробачення 2022 виступив рок-гурт Maneskin, який переміг у міжнародному пісенному конкурсі в 2021 році. Саме завдяки їхній перемозі захід проходить в італійському місті Турин.

Maneskin виконали на сцені Євробачення 2022 композицію Supermodel. Учасники, не змінюючи своєї традиції, показали драйвовий номер, чим викликали бурхливі овації.

Варто зазначити, що фронтмен Maneskin Дам’яно Давід травмувався прямо перед фіналом Євробачення 2022. Музикант поділився знімком, на якому постав з тростиною, проте запевнив, що вона не завадить йому виступити на конкурсі.

Нагадаємо, що на Євробаченні 2021 Maneskin перемогли з композицією Zitti E Buoni. Після перемоги на конкурсі колектив набув великого успіху в усьому світі, а фанати з нетерпінням чекають на їхні нові роботи та концерти.

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Теги
Maneskin, Євробачення
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