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Музыка

Несмотря на травму ноги: Maneskin зажгли на сцене Евровидения 2022

15 мая 2022, 00:32
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Несмотря на травму ноги: Maneskin зажгли на сцене Евровидения 2022

В финале Евровидения 2022 выступила рок-группа Maneskin, которая победила в международном песенном конкурсе в 2021 году. Именно благодаря их победе мероприятие проходит в итальянском городе Турин.

Maneskin исполнили на сцене Евровидения 2022 композицию Supermodel. Участники, не изменяя своей традиции, показали драйвовый номер, вызвав бурные овации.

Стоит отметить, что фронтмен Maneskin Дамиано Давид травмировался прямо перед финалом Евровидения 2022. Музыкант поделился снимком, на котором предстал с тростью, однако заверил, что она не помешает ему выступить на конкурсе.

Напомним, что на Евровидении 2021 Maneskin победили с композицией Zitti E Buoni. После победы на конкурсе коллектив приобрел большой успех во всем мире, а фанаты с нетерпением ждут их новых работ и концертов.

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Теги
Maneskin, Евровидение
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