Фронтмен гурту Maneskin Дам’яно Давід заявив своїм шанувальникам про травму ноги. Зараз соліст гурту, який переміг на Євробаченні 2021, ходить із тростиною.

Про цей неприємний інцидент Дам’яно розповів у Instagram. Він додав, що пошкодив щиколотку, і це явно не вписувалося в його плани – разом із колективом Maneskin він має виступити у гранд-фіналі Євробачення 2022 року у Турині. Музикант запевнив, що їхня участь у шоу точно відбудеться.

На знімку в соцмережі він стоїть на вулиці, спираючись на палицю. Схоже, що без неї у Давіда виникають труднощі в ходьбі.

На одній із фанатських сторінок в Instagram музикант позує на камеру разом зі своїми шанувальниками. На фотографіях видно, що Дам’яно стоїть без тростини, яку невдало ховає за спиною.

Інцидент трапився прямо перед фіналом Євробачення 2022 – 14 травня український гурт Kalush Orchestra боротиметься за перемогу у міжнародному конкурсі. Вони виступили під час першого півфіналу 10 травня, і їхній талант підкорив увесь світ. Публіка в залі аплодувала стоячи.

Наші музиканти розповіли в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV про свої відчуття від заходу, а також про дискваліфікацію РФ.