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Ходить з тростиною: фронтмен Maneskin травмувався перед фіналом Євробачення 2022

14 Травня 2022, 16:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ходить з тростиною: фронтмен Maneskin травмувався перед фіналом Євробачення 2022

Фронтмен гурту Maneskin Дам’яно Давід заявив своїм шанувальникам про травму ноги. Зараз соліст гурту, який переміг на Євробаченні 2021, ходить із тростиною.

Про цей неприємний інцидент Дам’яно розповів у Instagram. Він додав, що пошкодив щиколотку, і це явно не вписувалося в його плани – разом із колективом Maneskin він має виступити у гранд-фіналі Євробачення 2022 року у Турині. Музикант запевнив, що їхня участь у шоу точно відбудеться.

Дамиано Давид

На знімку в соцмережі він стоїть на вулиці, спираючись на палицю. Схоже, що без неї у Давіда виникають труднощі в ходьбі.

На одній із фанатських сторінок в Instagram музикант позує на камеру разом зі своїми шанувальниками. На фотографіях видно, що Дам’яно стоїть без тростини, яку невдало ховає за спиною.

Інцидент трапився прямо перед фіналом Євробачення 2022 – 14 травня український гурт Kalush Orchestra боротиметься за перемогу у міжнародному конкурсі. Вони виступили під час першого півфіналу 10 травня, і їхній талант підкорив увесь світ. Публіка в залі аплодувала стоячи.

Наші музиканти розповіли в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV про свої відчуття від заходу, а також про дискваліфікацію РФ.

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Теги
Kalush, Maneskin, Євробачення
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