Переможці Євробачення 2021 – італійський рок-гурт Maneskin виступив на фестивалі Coachella, де виконав пісню Gasoline на підтримку України.

Також вокаліст колективу Дам’яно Давід послав президента РФ Володимира Путіна в напрямку російського корабля. Згадали учасники Maneskin і про російські бомби, які падають на Україну.

– Вільна Україна, до біса Путіна! – вигукнув зі сцени Дам’яно.

Раніше ми писали про пісню Maneskin – Coachella, яку вони представили на підтримку нашої країни. Музиканти її презентували в рамках флешмобу Stand Up for Ukraine.

Разом із треком вони також показали відеоролик, який починається зі слів — Як ви спите вночі? У відео також показані страшні руйнівні кадри війни в Україні після повномасштабного вторгнення РФ.

Варто зазначити, що у Maneskin були заплановані концерти в Росії в рамках нового туру. Проте гурт заявив, що солідарний з українським народом, тому вони скасовують свої виступи в країні-агресорі.