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Не ограничилась Львовом: Анджелина Джоли навестила детей в Бориславе

2 мая 2022, 08:39
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Анджеліна Джолі в Бориславі

Голливудская звезда и посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли приехала в город Борислав Львовской области.

Фото поездки Анджелины Джоли в Борислав появились на странице горсовета.

Анджеліна Джолі в Бориславі

Фото: Бориславська міська рада

1 мая звезда посетила учебно-реабилитационный центр I-III степеней Гармония и привезла детям подарки.

Кроме того, Анджелина Джоли пообщалась с детьми из Луганщины.

Анджеліна Джолі в Бориславі

Фото: Бориславська міська рада

Визит Анджелины Джоли в Украину обсуждают уже несколько дней. Сначала Джоли заметили во львовском кафе на Сыхове.

Позже она посетила детей, пострадавших от ракетного удара по вокзалу в Краматорске, а затем встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска на вокзале.

К слову, когда звезда была на вокзале во Львове прозвучала воздушная тревога, Джоли была вынуждена бежать в ближайшее бомбоубежище.

Известно, что Анджелина Джоли приехала в Украину по собственной инициативе, а не в рамках миссии ООН.

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Анджелина Джоли, Львовская область
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