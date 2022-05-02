Голливудская звезда и посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли приехала в город Борислав Львовской области.

Фото поездки Анджелины Джоли в Борислав появились на странице горсовета.

1 мая звезда посетила учебно-реабилитационный центр I-III степеней Гармония и привезла детям подарки.

Кроме того, Анджелина Джоли пообщалась с детьми из Луганщины.

Визит Анджелины Джоли в Украину обсуждают уже несколько дней. Сначала Джоли заметили во львовском кафе на Сыхове.

Позже она посетила детей, пострадавших от ракетного удара по вокзалу в Краматорске, а затем встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска на вокзале.

К слову, когда звезда была на вокзале во Львове прозвучала воздушная тревога, Джоли была вынуждена бежать в ближайшее бомбоубежище.

Известно, что Анджелина Джоли приехала в Украину по собственной инициативе, а не в рамках миссии ООН.