Новина про візит голлівудської акторки Анджеліни Джолі до Львова стала потрясінням для росіян. Вони “захлинулися” від заздрощів та, звісно ж, прокоментували цю подію.

Зокрема, російська телеведуча Тіна Канделакі, яка підтримує путінський режим та війну в Україні, написала, що її “нудить при вигляді Анджеліни Джолі”.

– Я щиро не розумію, чому Анджеліна Джолі або Шон Пенн не приїхали в ДНР або ЛНР? Чому жодного західного артиста не схвилювали люди, які гинуть всі ці роки? Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі, хто за Росію, антигуманісти і просто чудовиська? – написала Канделакі.

Глава держкорпорації Роскосмос Дмитро Рогозін взагалі присвятив поїздці Джолі до Львова вірш.

Він запросив акторку на окупований Донбас, а також зазначив, що вона його розчарувала.

Водночас російський глянець Elle Russia у своїй статті про Джолі написав, що зірка вирішила випити каву “десь поблизу” Росії.

Користувачі мережі пропускають, що редактором видання заборонили використовувати слово “Україна”.

– Анджеліна Джолі з рюкзаком та у тренувальних штанах замовляє каву десь поблизу. Актриса приїхала до Східної Європи зі спеціальною місією ООН, – написали вони.

Нагадаємо, що 30 квітня Анджеліна Джолі прибула з візитом до Львова. Спершу українці побачили її у кафетерії, коли вона просто вирішила випити львівської кави.

Згодом Джолі поспілкувалася з дітьми, які постраждали від війни, а також зустрілася на вокзалі з біженцями з Донбасу. Акторка приїхала в Україну як приватна особа, під особисту відповідальність.