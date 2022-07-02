Співак Володимир Дантес розповів, які висновки зробив після розлучення із виконавицею Надією Дорофєєвою.

Артист зазначив, що більше не хоче виносити особисте життя на загальний огляд.

– 10 років ми були разом, до того теж був у публічних стосунках. Я зрозумів одне, мені скоро 34 роки, я більше не розповідатиму про щось особисте. Я не приховуватиму цього, але так, як раніше, теж не хочу робити, – наголосив Володимир.

Він зазначив, що тижнів зо два був зовсім один, закрився від світу в березні чи квітні і взяв від самотності все.

Зараз дивляться

– Тугу, біль, натхнення — взяв усе і зрозумів, що ніколи більше не хочу бути одним. Я як ті тварини, що завжди мають бути біля людей, – зізнався Дантес.

Нагадаємо, у середині березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розрив стосунків після семи років шлюбу. Розлучитися екс-кохані вирішили ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Згодом фанати запідозрили, що у Дорофєєвої роман з другом сім’ї, ресторатором Михайлом Кацуріним, що з часом співачка підтвердила офіційно.

Варто зазначити, що останнім часом Дантес проводить багато часу з ексдружиною Кацуріна, дизайнером Дашею. Пару неодноразово помічали разом, також вони публікують одне одного в Instagram-stories.