Певец Владимир Дантес рассказал, какие выводы сделал после развода с исполнительницей Надей Дорофеевой.

Артист отметил, что больше не хочет выносить личную жизнь на всеобщее обозрение.

— 10 лет мы были вместе, до этого тоже был в публичных отношениях. Я понял одно, мне скоро 34 года, я больше не буду рассказывать о чем-то личном. Я не буду этого скрывать, но так, как раньше, тоже не хочу делать, — подчеркнул Владимир.

Он отметил, что недели две был совсем один, закрылся от мира в марте или апреле и взял от одиночества все.

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— Тоску, боль, вдохновение — взял все и понял, что больше никогда не хочу быть одним. Я, как те животные, что всегда должны быть возле людей, — признался Дантес.

Напомним, в середине марта Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разрыве отношений после семи лет брака. Расстаться экс-возлюбленные решили еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Позже фанаты заподозрили, что у Дорофеевой роман с другом семьи, ресторатором Михаилом Кацуриным, что спустя некоторое время певица подтвердила официально.

Стоит отметить, что в последнее время Дантес проводит много времени с экс-женой Кацурина, дизайнером Дашей. Пару неоднократно замечали вместе, также они публикуют в Instagram-stories друг друга.