Український співак Володимир Дантес заспівав пісню про тяжкість розлуки під час війни. Музикант ще в березні розлучився з Дорофєєвою, і зараз вирішив присвятити композицію тим, хто переживає через розлуку з коханою людиною.

Пісню Дантес опублікував у Instagram, доповнивши її своїми роздумами.

– У найтемніші часи не хочеться бути наодинці, є нереальне бажання бути з тими, з ким ти посміхатимешся, для кого живеш, – вважає Володимир.

Музикант додав, що багато пар зараз перебувають у різних місцях, але чекають зустрічі біля поїзда, щоб обійнятися.

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Дантес зізнався, що писав пісню під напливом емоцій – хоч йому було дуже складно, він продовжував вірити у краще.

– Так воно й сталося, – заінтригував фанатів Дантес.

Нагадаємо, що Дантес із Дорофєєвою розлучилися ще в березні — через день це зробили їхні друзі Мишко та Даша Кацуріни.

Згодом Надя підтвердила, що у неї роман із ресторатором Михайлом.

Дантес також часу не втрачає – фанати часто бачать його на спільних знімках та відео з Дашею. Примітно, що у своїх думках щодо пісні Володимир заявив, що пари чекають на зустріч у поїзда, щоб обійнятися. У червні музикант проводжав Дашу на поїзд, і вже з вагона вона надіслала йому повітряний поцілунок. Можливо, це було відсилання від Дантеса для найуважніших фанатів.