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Міцно тримає за руку: Дорофєєва вперше після розлучення показала нового обранця

20 Червня 2022, 17:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Міцно тримає за руку: Дорофєєва вперше після розлучення показала нового обранця

Українська співачка Надя Дорофєєва зацікавила фанатів новим знімком. Вперше після розлучення з Дантесом зірка показала свого нового коханого — щоправда, лише частинку його тіла.

Знімком Надя поділилася в Instagram.

Дорофеева

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На кадрі можна побачити, що пара перебуває в автомобілі, за кермом якого сидить Дорофєєва. Вона красується в короткій червоній сукні у квіточку з вирізом на стегні, і тримає за руку чоловіка.

Точнісінько визначити хто сидить поруч зі співачкою по фото не можна, але на пасажирському сидінні міг розташуватися ресторатор Михайло Кацурін, з яким Надю нібито застукали в обіймах у Барселоні на початку квітня. У березні Мишко розлучився зі своєю дружиною Дашею, відразу після розлучення Дантеса з Дорофєєвою. Варто відзначити, що вони вчотирьох часто подорожували та відпочивали.

Колишній Наді Володимир також часу не втрачає – наприкінці квітня він заінтригував мережу спільним знімком із колишньою дружиною Міші Кацуріна, привітавши її з днем ​​народження. Після цього історія не вщухла – вже в червні спільні знімки та відео продовжують з’являтися у мережі. Так, Дантес показав, як проводить Дашу на поїзд, і вже у вагоні дівчина посилає йому повітряний поцілунок.

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Теги
Володимир Дантес Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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