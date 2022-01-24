Стало відомо, хто стане ведучими національного відбору на Євробачення 2022 від України.

На основній сцені перед глядачами в 2022 році з’явиться Маша Єфросиніна. За лаштунками з артистами спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.

Варто зазначити, що Маша Єфросиніна вже вела пісенний конкурс Євробачення в 2005 році після того, як співачка Руслана привезла Україні перше місце в 2004 році.

Тимур Мірошниченко, своєю чергою, незмінний коментатор Євробачення на Громадському мовнику, зокрема й дитячого.

Раніше ведучим відбору на Євробачення був Сергій Притула, проте він заявив, що цього року не планував приєднуватись до нацвідбору.

Сьогодні, 24 січня, відбулася пресконференція, в рамках якої стали відомі фіналісти нацвідбору на Євробачення 2022 від України. Всього вісім артистів візьмуть участь у фіналі. Також названо пісні, проте не всі музиканти поки що їх презентували громадськості.

Крім того, традиційно відбулося жеребкування між учасниками – в якому порядку виступатимуть. У 2022 році організатори конкурсу вирішили не відразу оголошувати номер учасника, а поділили фінал на дві частини.

Так, наприклад, хтось із фіналістів виступить у першій половині фіналу, хтось – у другій. В якому порядку виступатимуть учасники відбору на Євробачення 2022 – дивіться на Фактах ICTV.

Зазначимо, цього року Громадський мовник проводить нацвідбір без СТБ. Фінал відбору на Євробачення 2022 пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: Перший в форматі телевізійного концерту.

Сам міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 відбудеться в Турині (Італія).