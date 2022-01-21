Ведучий Нового каналу Сергій Притула заявив, що цього року він не буде вести Нацвідбір на Євробачення 2022.

– У мережі вже другий день жваво обговорюються кандидатури ведучих чергового національного відбору Євробачення. Серед потенційних кандидатур фігурує і моє прізвище. Щоб трохи полегшити життя журналістам і єврофанам, даю інформацію від першоджерела. Я не планував і не планую долучатись до Нацвідбору, – заявив Сергій Притула.

За його словами, нині він переймається більше волонтерською дяльністю через чергову російську загрозу. Також він активно займається формуванням політичної партії.

– Зрештою, я працюю у холдингу SLM, з командою якого мав честь відпрацювати ведучим кілька сезонів нацвідборів. Як частинка колективу, який творив музичну історію України і привів мене до нагороди Телетріумф у номінації Ведучий музичної програми/концерту/церемонії, я залишуся разом із нашою командою по той бік екрану, де збираються глядачі! – зазначив Притула.

Він додав, що Суспільне має власні обличчя.

– І незалежно від того, хто стане ведучим нацвідбору, я зичу колезі/колегам успіху і натхнення для проходження цього доволі складного прямоефірного випробування! – підсумував Сергій.

Звідки ноги ростуть

Фінал відбору на Євробачення пройде 12 лютого, але суспільний мовник досі не оголосив ім’я ведучого. Видання Muzvar напередодні викотило інсайд, що оргкомітет на посаду ведучого розглядає кілька кандидатів, зокрема Сергія Притулу.

Видання написало, що ведучих буде двоє. Серед кандидатів Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна, Злата Огнєвіч та Сергій Притула.