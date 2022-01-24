Стало известно, кто станет ведущими национального отбора на Евровидение 2022 от Украины.

На основной сцене перед зрителями в 2022 году появится Маша Ефросинина. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.

Стоит отметить, что Маша Ефросинина уже вела песенный конкурс Евровидение в 2005 году, после того, как певица Руслана привезла Украине первое место в 2004 году.

Тимур Мирошниченко, в свою очередь, неизменный комментатор Евровидения на Общественном вещателе, в том числе и детского.

Ранее ведущим отбора на Евровидение был Сергей Притула, однако он заявил, что в этом году не планировал присоединяться к нацотбору.

Сегодня, 24 января, состоялась пресс-конференция, в рамках которой стали известны финалисты нацотбора на Евровидение 2022 от Украины. Всего восемь артистов возьмет участие в финале. Также названы песни, однако не все музыканты пока что их презентовали общественности.

Кроме того, традиционно состоялась жеребьевка между участниками — в каком порядке будут выступать. В 2022 году организаторы конкурса решили не сразу объявлять номер участника, а поделили финал на две части.

Так, например, кто-то из финалистов выступит в первой половине финала, кто-то — во второй. В каком порядке выступят участники отбора на Евровидение 2022 — смотрите на Фактах ICTV.

Отметим, в этом году Общественный вещатель проводит нацотбор без СТБ. Финал отбора на Евровидение 2022 пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: Первый в формате телевизионного концерта.

Сам международный песенный конкурс Евровидение 2022 состоится в Турине (Италия).