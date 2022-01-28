Телеканал СТБ опублікував анонс нового сезону романтичного реаліті Холостяк 12 із Алексом Топольським.

У представленому ролику Алекс перебуває на заході серед інших людей. Якоїсь миті на підлогу падає ваза з трояндами та розбивається. Холостяк бере квітку і вирушає назустріч до свого кохання.

Шанувальники Холостяка оцінили ролик, зазначивши, що його зняли наче фільм. Деякі користувачі мережі взагалі порівнюють відео з кінострічкою П’ятдесят відтінків сірого.

Прям зняли як блокбастер.

Казка прям.

Біжи, Форрест, біжи.

Дуже красиво.

Мені дуже подобається сама зйомка.

В очікуванні чуда.

Не погано, чекаємо.

Ого, це рівень.

Ну все! Помчали.

Круто знято, але він не живий.

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Прем’єра реаліті відбудеться вже цієї весни, проте точна дата поки що невідома.

Раніше Алекс Топольський повідомив про закінчення зйомок Холостяка. За словами чоловіка, це було неймовірно, незабутньо і найголовніше — всі зусилля виправдані.

Шанувальники проекту сподіваються, що Топольському вдалося знайти своє кохання.

Алекс Топольський – 32-річний бізнесмен та актор. Він виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру.

Наразі Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він здає в аренду розкішні апартаменти. Детальну біографію Алекса Топольського – читайте на Фактах ICTV.