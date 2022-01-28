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Назустріч коханню: анонс 12 сезону Холостяка з Топольським

28 Січня 2022, 12:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Алекс Топольский
Джерело: Алекс Топольський

Телеканал СТБ опублікував анонс нового сезону романтичного реаліті Холостяк 12 із Алексом Топольським.

У представленому ролику Алекс перебуває на заході серед інших людей. Якоїсь миті на підлогу падає ваза з трояндами та розбивається. Холостяк бере квітку і вирушає назустріч до свого кохання.

Шанувальники Холостяка оцінили ролик, зазначивши, що його зняли наче фільм. Деякі користувачі мережі взагалі порівнюють відео з кінострічкою П’ятдесят відтінків сірого.

  • Прям зняли як блокбастер.
  • Казка прям.
  • Біжи, Форрест, біжи.
  • Дуже красиво.
  • Мені дуже подобається сама зйомка.
  • В очікуванні чуда.
  • Не погано, чекаємо.
  • Ого, це рівень.
  • Ну все! Помчали.
  • Круто знято, але він не живий.
  • Як реклама парфумів Dior. – Пишуть у коментарях під анонсом.

Прем’єра реаліті відбудеться вже цієї весни, проте точна дата поки що невідома.

Раніше Алекс Топольський повідомив про закінчення зйомок Холостяка. За словами чоловіка, це було неймовірно, незабутньо і найголовніше — всі зусилля виправдані.

Шанувальники проекту сподіваються, що Топольському вдалося знайти своє кохання.

Алекс Топольський – 32-річний бізнесмен та актор. Він виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру.

Наразі Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він здає в аренду розкішні апартаменти. Детальну біографію Алекса Топольського – читайте на Фактах ICTV.

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