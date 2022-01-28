Телеканал СТБ опублікував анонс нового сезону романтичного реаліті Холостяк 12 із Алексом Топольським.
У представленому ролику Алекс перебуває на заході серед інших людей. Якоїсь миті на підлогу падає ваза з трояндами та розбивається. Холостяк бере квітку і вирушає назустріч до свого кохання.
Шанувальники Холостяка оцінили ролик, зазначивши, що його зняли наче фільм. Деякі користувачі мережі взагалі порівнюють відео з кінострічкою П’ятдесят відтінків сірого.
- Прям зняли як блокбастер.
- Казка прям.
- Біжи, Форрест, біжи.
- Дуже красиво.
- Мені дуже подобається сама зйомка.
- В очікуванні чуда.
- Не погано, чекаємо.
- Ого, це рівень.
- Ну все! Помчали.
- Круто знято, але він не живий.
- Як реклама парфумів Dior. – Пишуть у коментарях під анонсом.
Прем’єра реаліті відбудеться вже цієї весни, проте точна дата поки що невідома.
Раніше Алекс Топольський повідомив про закінчення зйомок Холостяка. За словами чоловіка, це було неймовірно, незабутньо і найголовніше — всі зусилля виправдані.
Шанувальники проекту сподіваються, що Топольському вдалося знайти своє кохання.
Алекс Топольський – 32-річний бізнесмен та актор. Він виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру.
Наразі Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він здає в аренду розкішні апартаменти. Детальну біографію Алекса Топольського – читайте на Фактах ICTV.