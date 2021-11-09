Головним героєм романтичного реаліті Холостяк 12 став підприємець та актор Алекс Топольський. 32-річний Алекс народився та виріс у Львові.

Одразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру. Там Алексу довелося випробувати всі “принади” життя емігранта, змінити кілька міст і видів діяльності. Проте всі труднощі лише загартували характер Холостяка і переконали його в тому, що він на правильному шляху.

Нині Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він здає в аренду розкішні апартаменти, а також продає девайси для дезінфекції.

В Америці Алекс так і не зміг знайти споріднену душу, яка щиро розділить із ним як перемоги, так і життєві випробування.

Крім підприємницької діяльності Алекс Топольський розвивається як актор і модель. Він вже встиг знятися у кількох рекламних роликах та кліпах відомих зірок.

Наприклад, кліп Fifth Harmony – Worth It ft. Kid Ink з його участю зібрав вже понал 2 млрд. переглядів.

Головний герой Холостяка 12 займається карате і боксом. Також Алекс ходить у басейн, катається на лижах і сноуборді, полюбляє грати в футбол і баскетбол.

Чоловік вільно володіє трьома мовами – англійською, українською та російською. Топольський любить собак, у підприємця є чотирилапий друг на прізвисько Кінгстон.

Варто зауважити, що зйомки романтичного реаліті Холостяк 12 з Алексом Топольським вже розпочалися. Прем’єру проекту глядачі зможуть побачити вже в березні 2022 року.

У минулому сезоні своє кохання на шоу Холостяк шукав бізнеснен із Харкова Михайло Заливако.

У фіналі шоу він обрав Анну Богдан. Після закінчення реаліті пара відразу почала жити разом, їм вдалося побудувати міцні стосунки.