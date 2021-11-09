Головним героєм романтичного реаліті шоу Холостяк 12 став підприємець Алекс Топольський з Лос-Анджелеса. Чоловік займається елітною нерухомістю, а також моделінгом.

Його профіль в Instagram відкритий для всіх користувачів. Ми зібрали найцікавіші фото та покажемо, що публікує Алекс Топольський у своєму мікроблозі.

Найбільше в профілі Алекса селфі. Чоловік знімає їх у машині, ліфті, на вулиці.

Ділиться Топольський і публікаціями зі спортивного залу. Неозброєним оком видно, що підприємець слідкує за своєю фізичною формою, яку із задоволенням демонструє підписникам.

Очевидно, що Алекс любить собак. Крім того, у підприємця є чотирилапий друг на прізвисько Кінгстон.

Варто зазначити, що головний герой Холостяка 11 Михайло Заливако вирізнявся особливою любов’ю до кішок.

Ділиться Алекс і фотографіями з відпочинку, а також показує підсумки фотозйомок.

На акаунт Алекса Топольського в Instagram підписано понад 16 тис. користувачів. Очевидно, що їхня кількість зараз стрімко зростатиме. Сам він стежить за 18 профілями.

Загалом у Холостяка 117 публікацій.

Нагадаємо, що у фіналі Холостяка 11 Михайло Заливако обрав Анну Богдан. Наразі закохані живуть разом і насолоджуються спільним проведенням часу. Хто знає, можливо й Алексу поталанить знайти свою другу половинку на проекті.