Телеканал СТБ опубликовал анонс нового сезона романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским.

В представленном ролике Алекс находится на мероприятии в окружении других людей. В какой-то момент на пол падает ваза с розами и разбивается. Холостяк берет цветок и отправляется навстречу к своей любви.

Поклонники Холостяка оценили ролик, отметив, что его сняли будто фильм. Некоторые пользователи сети и вовсе сравнивают видео с кинолентой Пятьдесят оттенков серого.

Прям сняли как блокбастер.

Сказка прям.

Беги, Форрест, беги.

Очень красиво.

Мне очень нравится сама съемка, очень по-голливудски.

В ожидании чуда.

Не плохо, ждем.

Ого, вот это уровень.

Ну все! Понеслась.

Круто снято, но он не живой.

Как реклама духов Dior. — Пишут в комментариях под анонсом.

Премьера реалити состоится уже этой весной, однако точная дата пока что неизвестна.

Ранее Алекс Топольский сообщил об окончании съемок Холостяка. По словам мужчины, это было невероятно, незабываемо и самое главное — все усилия оправданы.

Поклонники проекта надеются, что Топольскому удалось найти свою любовь.

Алекс Топольский — 32-летний бизнесмен и актер. Он вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США строить карьеру.

Сейчас Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он сдает в аренду роскошные апартаменты. Детальную биографию Алекса Топольского — читайте на Фактах ICTV.