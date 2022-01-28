Телеканал СТБ опубликовал анонс нового сезона романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским.
В представленном ролике Алекс находится на мероприятии в окружении других людей. В какой-то момент на пол падает ваза с розами и разбивается. Холостяк берет цветок и отправляется навстречу к своей любви.
Поклонники Холостяка оценили ролик, отметив, что его сняли будто фильм. Некоторые пользователи сети и вовсе сравнивают видео с кинолентой Пятьдесят оттенков серого.
- Прям сняли как блокбастер.
- Сказка прям.
- Беги, Форрест, беги.
- Очень красиво.
- Мне очень нравится сама съемка, очень по-голливудски.
- В ожидании чуда.
- Не плохо, ждем.
- Ого, вот это уровень.
- Ну все! Понеслась.
- Круто снято, но он не живой.
- Как реклама духов Dior. — Пишут в комментариях под анонсом.
Премьера реалити состоится уже этой весной, однако точная дата пока что неизвестна.
Ранее Алекс Топольский сообщил об окончании съемок Холостяка. По словам мужчины, это было невероятно, незабываемо и самое главное — все усилия оправданы.
Поклонники проекта надеются, что Топольскому удалось найти свою любовь.
Алекс Топольский — 32-летний бизнесмен и актер. Он вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США строить карьеру.
Сейчас Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он сдает в аренду роскошные апартаменты. Детальную биографию Алекса Топольского — читайте на Фактах ICTV.