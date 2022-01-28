Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео ТВ

Навстречу любви: анонс 12 сезона Холостяка с Топольским

28 января 2022, 12:38
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Алекс Топольский
Источник: Алекс Топольский

Телеканал СТБ опубликовал анонс нового сезона романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским.

В представленном ролике Алекс находится на мероприятии в окружении других людей. В какой-то момент на пол падает ваза с розами и разбивается. Холостяк берет цветок и отправляется навстречу к своей любви.

Поклонники Холостяка оценили ролик, отметив, что его сняли будто фильм. Некоторые пользователи сети и вовсе сравнивают видео с кинолентой Пятьдесят оттенков серого.

  • Прям сняли как блокбастер.
  • Сказка прям.
  • Беги, Форрест, беги.
  • Очень красиво.
  • Мне очень нравится сама съемка, очень по-голливудски.
  • В ожидании чуда.
  • Не плохо, ждем.
  • Ого, вот это уровень.
  • Ну все! Понеслась.
  • Круто снято, но он не живой.
  • Как реклама духов Dior. — Пишут в комментариях под анонсом.

Премьера реалити состоится уже этой весной, однако точная дата пока что неизвестна.

Ранее Алекс Топольский сообщил об окончании съемок Холостяка. По словам мужчины, это было невероятно, незабываемо и самое главное — все усилия оправданы.

Поклонники проекта надеются, что Топольскому удалось найти свою любовь.

Алекс Топольский — 32-летний бизнесмен и актер. Он вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США строить карьеру.

Сейчас Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он сдает в аренду роскошные апартаменты. Детальную биографию Алекса Топольского — читайте на Фактах ICTV.

Читайте также:
Александр ТопольскийСелфи, собаки и спорт: что постит в Instagram Алекс Топольский

Теги
Холостяк
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь