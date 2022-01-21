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Це було неймовірно: Алекс Топольський про закінчення зйомок Холостяка

21 Січня 2022, 18:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Це було неймовірно: Алекс Топольський про закінчення зйомок Холостяка
Джерело: Алекс Топольський

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський повідомив про закінчення зйомок проекту.

В Instagram чоловік опублікував фото, на якому зображений на тлі пальм. У кадрі Алекс позує в костюмі в клітинку та чорній сорочці. В руках чоловік тримає сонцезахисні окуляри.

– Ось і закінчилися зйомки. Це було неймовірно, незабутньо та найголовніше – всі зусилля виправдані. Історія в деталях скоро на телеканалі СТБ, – написав він під фото.

Шанувальники проекту сподіваються, що Топольському вдалося знайти своє кохання.

  • Вітаю! Якщо ви знайшли своє кохання, це чудово!
  • Головне, щоб все це було не дарма.
  • Головне, щоб усе склалося добре!
  • Вітаю! Якщо ти зробив свій вибір і ви залишилися разом, то наразі починається найцікавіше – ховатися від усіх, щоб ніде не засвітитися з обраницею та не злити весь сезон.
  • Відразу вигнав усіх?
  • Чекаємо з нетерпінням.
  • Ура! Коли прем’єра?
  • Як? Чому так швидко?
  • Сподіваюся, ти зробив правильний та усвідомлений вибір. – Пишуть у коментарях Алекса.

Варто зазначити, що прем’єра реаліті Холостяк 12 відбудеться навесні.

Головним героєм Холостяк 11 був Михайло Заливако. В фіналі чоловік зробив свій вибір. Він віддав обручку Анні Богдан. Після проекту закоханим удалося побудувати стосунки. Вони живуть разом і подорожують, чим із задоволенням діляться в своїх Instagram.

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Теги
Алекс Топольський , Холостяк
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