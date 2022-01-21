Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський повідомив про закінчення зйомок проекту.

В Instagram чоловік опублікував фото, на якому зображений на тлі пальм. У кадрі Алекс позує в костюмі в клітинку та чорній сорочці. В руках чоловік тримає сонцезахисні окуляри.

– Ось і закінчилися зйомки. Це було неймовірно, незабутньо та найголовніше – всі зусилля виправдані. Історія в деталях скоро на телеканалі СТБ, – написав він під фото.

Шанувальники проекту сподіваються, що Топольському вдалося знайти своє кохання.

Вітаю! Якщо ви знайшли своє кохання, це чудово!

Головне, щоб все це було не дарма.

Головне, щоб усе склалося добре!

Вітаю! Якщо ти зробив свій вибір і ви залишилися разом, то наразі починається найцікавіше – ховатися від усіх, щоб ніде не засвітитися з обраницею та не злити весь сезон.

Відразу вигнав усіх?

Чекаємо з нетерпінням.

Ура! Коли прем’єра?

Як? Чому так швидко?

Сподіваюся, ти зробив правильний та усвідомлений вибір. – Пишуть у коментарях Алекса.

Варто зазначити, що прем’єра реаліті Холостяк 12 відбудеться навесні.

Головним героєм Холостяк 11 був Михайло Заливако. В фіналі чоловік зробив свій вибір. Він віддав обручку Анні Богдан. Після проекту закоханим удалося побудувати стосунки. Вони живуть разом і подорожують, чим із задоволенням діляться в своїх Instagram.