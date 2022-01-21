Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський повідомив про закінчення зйомок проекту.
В Instagram чоловік опублікував фото, на якому зображений на тлі пальм. У кадрі Алекс позує в костюмі в клітинку та чорній сорочці. В руках чоловік тримає сонцезахисні окуляри.
– Ось і закінчилися зйомки. Це було неймовірно, незабутньо та найголовніше – всі зусилля виправдані. Історія в деталях скоро на телеканалі СТБ, – написав він під фото.
Шанувальники проекту сподіваються, що Топольському вдалося знайти своє кохання.
- Вітаю! Якщо ви знайшли своє кохання, це чудово!
- Головне, щоб все це було не дарма.
- Головне, щоб усе склалося добре!
- Вітаю! Якщо ти зробив свій вибір і ви залишилися разом, то наразі починається найцікавіше – ховатися від усіх, щоб ніде не засвітитися з обраницею та не злити весь сезон.
- Відразу вигнав усіх?
- Чекаємо з нетерпінням.
- Ура! Коли прем’єра?
- Як? Чому так швидко?
- Сподіваюся, ти зробив правильний та усвідомлений вибір. – Пишуть у коментарях Алекса.
Варто зазначити, що прем’єра реаліті Холостяк 12 відбудеться навесні.
Головним героєм Холостяк 11 був Михайло Заливако. В фіналі чоловік зробив свій вибір. Він віддав обручку Анні Богдан. Після проекту закоханим удалося побудувати стосунки. Вони живуть разом і подорожують, чим із задоволенням діляться в своїх Instagram.