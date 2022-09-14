Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян продемонструвала обручку з діамантом за $33 тис. від Tiffany & Co.

Зробила вона це після того, як назвала в одному з інтерв’ю свого екскоханого, коміка Піта Девідсона милим та доброю людиною. В Instagram Кім оприлюднила фото, на яких похвалилася прикрасою, одягненою на вказівний палець.

Можливо, це можна розглядати як відкриття дверей Кім до примирення з колишнім хлопцем.

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На фото вона також постала у металевому костюмі, сидячи на підлозі.

Нагадаємо, що Кардаш’ян та Девідсон розійшлися на початку серпня. Разом вони були дев’ять місяців.

Причина припинення стосунків – напружений графік і відстань.

Ба більше, Піт Девідсон був змушений звернутися до психолога через ексчоловіка Кардаш’ян Каньє Веста. Репер погрожував йому і переслідував. Незважаючи на це, комік сказав, що не шкодує про стосунки з Кім.