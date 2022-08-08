Американський репер Каньє Вест відреагував на новину про розлучення своєї колишньої дружини Кім Кардаш’ян із коміком Пітом Девідсоном. Своїми думками артист поділився на Instagram.

Музикант не вперше зловтішається Кім і Піту – цього разу він висміяв увагу суспільства навколо новини про розлучення моделі з коміком. Він опублікував фото закордонної газети The New York Times, на першій сторінці якої красується новина про смерть Девідсона. Він натякнув на те, що увага навколо персони коміка незабаром зникне.

Каньє завжди негативно реагує на подібні появи своєї колишньої дружини в обговореннях. Відомо, що Кардаш’ян та Девідсон пробули у відносинах дев’ять місяців. Причиною розлучення вони називали напружений графік, а також відстань, яку важко перенести закоханій зірковій парі.

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На рішення вплинуло заняття Піта – він провів місяці в Австралії за знімання свого фільму. Кім його відвідала у липні, але й цього виявилося замало.

Раніше Кардаш’ян заявляла, що знайшла у Девідсоні умиротворення. Про це вона розповіла ще у квітні 2022 року. Тоді її слова були як ляпас Каньє Весту, який робив усе, щоб повернути свою колишню дружину.

Нагадаємо, що Кім розлучилася з Вестом у 2020 році, після його кількох витівок. Артист про це дуже шкодував, але повернути кохану так і не зміг.