Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала обручальное кольцо с бриллиантом за $33 тыс. от Tiffany & Co.

Сделала она это после того, как назвала в одном из интервью своего экс-возлюбленного, комика Пита Дэвидсона милашкой и хорошим человеком. В Instagram Ким обнародовала фото, на которых похвасталась украшением, одетым на указательный палец.

Возможно, это можно рассматривать как открытие дверей Ким к примирению с бывшим парнем.

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На фото она также предстала в металлическом костюме, сидя на полу.

Напомним, что Кардашьян и Дэвидсон расстались в начале августа. Вместе они были девять месяцев.

Причина прекращения отношений — напряженный график и расстояние.

Более того, Пит Дэвидсон был вынужден обратиться к психологу из-за экс-супруга Кардашьян Канье Уэста. Рэпер угрожал ему и преследовал. Несмотря на это, комик сказал, что не жалеет об отношениях с Ким.