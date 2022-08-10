Американський комік Піт Девідсон відвідував психолога через погрози та переслідування ексчоловіка Кім Кардаш’ян Каньє Веста.

З квітня 2022 року Девідсон працював зі спеціалістом та проходив терапію травм. Все через пости, які Вест писав у соціальних мережах після того, як Кім почала зустрічатися з коміком.

– Увага і негатив, що виходять від Каньє, та його витівки стали тригером для Піта. Йому довелося звернутися по допомогу, – розповідає близьке джерело.

Також інсайдер додав, що Піт не шкодує, що зустрічався з Кардаш’ян, зазначаючи, що вона завжди його підтримувала. Наразі він хоче зосередитися на кар’єрі.

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Варто зазначити, що пости Каньє справді були неоднозначними. В них він погрожував Піту, а в одному зі своїх кліпів взагалі сказав, що готовий побити.

Нещодавно стало відомо, що Кім Кардаш’ян та Піт Девідсон розійшлися. Вони перебували у стосунках дев’ять місяців.

Таке рішення екскохані ухвалили через напружений графік та відстань.