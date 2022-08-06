Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян та актор Піт Девідсон розійшлися. Вони перебували у стосунках дев’ять місяців.

Причина розставання закоханих – напружений графік та відстань.

Піт провів місяці, знімаючи свій майбутній фільм Чарівники! в Австралії, де Кім відвідала його в липні під час романтичного відпочинку в тропічному лісі Дейнтрі. Однак перебування в розкішному п’ятизірковому екобудиночку в джунглях, очевидно, було недостатньо, щоб урятувати стосунки пари.

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– Вони дуже люблять і поважають одне одного, але виявили, що через велику відстань і напружений графік їм дуже важко підтримувати стосунки, – сказало близьке до пари джерело.

Ще в листопаді 2021 року 41-річну Кім Кардаш’ян запідозрили у романі з 28-річним Пітом Девідсоном. Тоді в мережі з’явилися фото, на яких коханий тримаються за руки, катаючись на американських гірках.