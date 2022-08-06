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Через дев’ять місяців стосунків: Кім Кардаш’ян і Піт Девідсон розійшлися

6 Серпня 2022, 10:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ким Кардашьян
Джерело: Getty Images

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян та актор Піт Девідсон розійшлися. Вони перебували у стосунках дев’ять місяців.

Причина розставання закоханих – напружений графік та відстань.

Піт провів місяці, знімаючи свій майбутній фільм Чарівники! в Австралії, де Кім відвідала його в липні під час романтичного відпочинку в тропічному лісі Дейнтрі. Однак перебування в розкішному п’ятизірковому екобудиночку в джунглях, очевидно, було недостатньо, щоб урятувати стосунки пари.

Зараз дивляться

– Вони дуже люблять і поважають одне одного, але виявили, що через велику відстань і напружений графік їм дуже важко підтримувати стосунки, – сказало близьке до пари джерело.

Ще в листопаді 2021 року 41-річну Кім Кардаш’ян запідозрили у романі з 28-річним Пітом Девідсоном. Тоді в мережі з’явилися фото, на яких коханий тримаються за руки, катаючись на американських гірках.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Кім Кардашян Стосунки
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