Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про те, де його застала війна, як вона змінила життя і що насамперед зробить після перемоги.

Також в інтерв’ю для спецпроекту ICTV Україна на зв’язку музикант зізнався, чому вони все ж таки вирішили їхати на Євробачення 2022 і чи все вийшло так, як замислювалося.

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Псюк згадав, що 23 лютого у їхнього гурту був концерт у Дніпрі, 24-го вони поверталися до Києва. Війна Kalush Orchestra застала в Борисполі.

– Близько 5.00 були вибухи в Борисполі. Ось так ми зустріли війну… Війна вплинула на всіх – факт. Змінилося все. Як у всіх українців змінилося життя, так і у всіх артистів. У нас, наприклад, було по 25-30 концертів на місяць, наразі їх нуль. Для кожного на першому місці зараз – допомога країні, людям, – зазначив музикант.

Олег сказав, що з початком повномасштабної війни не розуміли, чи поїдуть вони на Євробачення 2022 і як все має відбуватися. Проте каже, вони зробили все можливе, щоб потрапити на конкурс і представити нашу країну.

– Підготовка до конкурсу – безсонні ночі. Три хвилини на сцені, але більше місяця щільної підготовки… Але ми робили все можливе і результат того вартий, – зазначив Псюк.

Каже, на 85-90% їхнє шоу вийшло таким, яким вони собі його уявляли, проте зіштовхнулися і зі складнощами – передачі правок.

– Деякі ідеї при їх народженні доводилося змінювати… Наша місія була – захист нашої культури. Ми зробили все, що могли, щоб показати, що наша культура та музика жива, – наголосив Олег.

Зізнається, найбільше за лаштунками Євробачення 2022 їх підтримувала учасниця Литви – Моніка Лю.

– Але взагалі багато хто – Німеччина, Молдова, Англія. Більшість… Було кілька учасників, які виступали на промо концертах із прапором України. Це дуже важливо, – сказав лідер Kalush Orchestra.

Каже, після перемоги України у війні перше, що зробить – зустрінеться з усіма, з ким не було змоги побачитись.

29 травня Kalush Orchestra продали свій кубок переможців Євробачення 2022. Аукціон колектив організовував разом із ведучим та волонтером Сергієм Притулою.

Варто зазначити, що лот придбали за $900 тис. Щедру пожертву зробила українська криптовалютна біржа WhiteBIT. Згодом стало відомо, що гурт отримає новий кришталевий трофей.