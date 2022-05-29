Вперше в історії продано кубок Євробачення: Kalush Orchestra зібрали гроші на потреби ЗСУ

Гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, для потреб Збройних Сил України продав свій кубок. Сума, яку вдалось вилучити за продаж нагороди, становить $900 тис.

Боротьба за кубок виявилась справді запеклою. Через це Сергій Притула і Kalush Orchestra, які оголосили про аукціон-розіграш, перенесли його на день вперед (з 28 на 29 травня), щоб зібрати більше коштів.

Трофей зі скляним мікрофоном Євробачення дістався тому, хто пожертвував найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.

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Фінальна ставка за трофей Євробачення-2022 становить $900 тис. Володарем кубку стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші благодійний фонд зможе купити український багатоцільовий БПЛА, призначений для здійснення повітряної розвідки та бойового застосування.

Притула повідомив, що першу ставку зробили підприємці з міста Калуш – вони внесли $28 тис. на рахунок фонду, тому що вважали, що кубок Євробачення має залишитись у рідному гурту місті. Однак знайшлись люди, які внесли більше коштів. Під час прямого ефіру лише за одну годину ставка зросла з $45 тис. до 900 тис.