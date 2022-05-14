У фіналі Євробачення 2022 виступив український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Наприкінці свого номера хлопці звернулися до Європи із закликом врятувати Маріуполь та військових в Азовсталі.

– Save Mariupol, save Azovstal now!, – заявив соліст Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени Євробачення.

До речі, організатори можуть це розцінити як “політичний заклик”, що заборонено правилами конкурсу.

До речі, напередодні з ідеєю виступити на Євробаченні з подібною заявою до хлопців звернулася Аліна Паш, яка поступилася Kalush Orchestra місцем представника України. Тоді на дівчину накинулося багато хейтерів.

Kalush Orchestra – Stefania

Пісня Kalush Orchestra Stefania стала одним із саундтреків війни в Україні. На хлопцях подвійна відповідальність у такі часи. Хлопці чудово справилися із цією задачею. Попри результат, вони чудово презентували Україну на всю Європу.

Варто зауважити, що реп від Олега Псюка зазнав значних змін у позитивному сенсі з часів нацвідбору на Євробачення. Більшість хвилював той факт, що пісня українською. Проте ми вже бачимо, як інші конкурсанти підспівують Stefania.

Що відомо про Kalush Orchestra

Kalush Orchestra – паралельний проект реп-гурту Kalush. За словами лідера колективу Олега Псюка, у Kalush Orchestra вони додали більше українських народних елементів.

До складу Kalush входять Олег Псюк, Килиммен та Джонні Дивний. А у новому проекті до них приєдналися мультиінструменталісти Тимофій Музичук, Віталій Дужик та Ігор Діденчук.

Гурт Kalush заснований у 2019 році Олегом Псюком. Назву він отримав на честь рідного міста музиканта Калуша Івано-Франківської області.

Найвідоміші сингли Kalush: Зорі, Додому, Калуські вечорниці.

Крім того, колектив вже запустив цілу низку вдалих колаборацій, зокрема з Аlyona Аlyona.

Kalush Orchestra перед Євробаченням встиг презентувати пісню Shtomber Womber.

Kalush Orchestra – Stefania: текст пісні

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Куплет 1:

Вона мене колисала дала мені ритм

і напевне силу волі не забрати в мене бо дала вона

Напевне знала може більше і від соломона,

ломаними дорогами прийду я завжди тебе

Вона не розБудить не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі 2 дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута,

як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі-люлі-люлі-a

Приспів:

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Куплет 2:

Я не в пеленах но ма, но ма, хватить,

як би я не виріс на виріст, за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить,

я гуляв, шлях би тебе трафив,

Ти все молода о мамо на піку,

якщо не ціню опіку на піку слави мені втупіку

Забивайте піку цю піку я би попік спік, своєю любов’ю

Люлі-люлі-люлі-а