Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал о том, где его застала война, как она изменила жизнь и что первым делом сделает после победы.

Также в интервью для спецпроекта ICTV Україна на зв’язку музыкант признался, почему они все же решили ехать на Евровидение 2022 и все ли вышло так, как задумывалось.

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Псюк вспомнил, что 23 февраля у их группы был концерт в Днепре, 24-го они возвращались в Киев. Война Kalush Orchestra застала в Борисполе.

— Около 5.00 были взрывы в Борисполе. Вот так мы встретили войну… Война повлияла на всех — факт. Поменялось все. Как у всех украинцев изменилась жизнь, так и у всех артистов. У нас, например, было по 25-30 концертов в месяц, сейчас их ноль. Для каждого на первом месте сейчас — помощь стране, людям, — отметил музыкант.

Олег сказал, с началом полномасштабной войны не понимали, поедут ли они на Евровидение 2022 и как все должно происходить. Однако говорит, они сделали все возможное, чтобы попасть на конкурс и представить нашу страну.

— Подготовка к конкурсу — бессонные ночи. Три минуты на сцене, но больше месяца плотной подготовки… Мы делали все возможное, и результат того стоит, — отметил Псюк.

Говорит, на 85-90% их шоу вышло таким, каким они себе его представляли, однако столкнулись со сложностями — передачей правок.

— Некоторые идеи при их рождении приходилось менять… Наша миссия была — защита нашей культуры. Мы сделали все, что могли, чтобы показать, что наша культура и музыка жива, — подчеркнул Олег.

Признается, больше всего за кулисами Евровидения 2022 их поддерживала участница Литвы — Моника Лю.

— Но вообще многие — Германия, Молдова, Англия. Большинство… Было несколько участников, которые выступали на промо0концертах с флагом Украины. Это очень важно, — сказал лидер Kalush Orchestra.

Говорит, после победы Украины в войне первое, что сделает — встретится со всеми, с кем не было возможности увидеться.

29 мая Kalush Orchestra продали свой кубок победителей Евровидения 2022. Аукцион коллектив организовывал вместе с ведущим и волонтером Сергеем Притулой.

Лот приобрели за $900 тыс. Щедрое пожертвование сделала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT.

Позже стало известно, что группе дадут новый хрустальный трофей.