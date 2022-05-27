Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк став почесним громадянином міста Калуш (Івано-Франківська область).

Таке звання Калуська міська рада ухвалила рішення присвоїти музикантові 26 травня.

– Високе звання Олегу Псюку присвоєно за значні заслуги перед Україною та Калуською громадою, вагомий внесок у популяризацію нашого міста та всієї України на художній світовій арені, зокрема за високопрофесійне представлення нашої держави та здобуту перемогу гуртом Kalush Orchestra на Євробаченні 2022, – йдеться в повідомленні. .

Варто зазначити, що гурт Kalush Orchestra Олег створив у 2019 році і назвав колектив на честь свого рідного міста.

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Раніше ми писали, що Kalush Orchestra продає трофей Євробачення та рожеву панаму фронтмена. Усі кошти будуть направлені на допомогу ЗСУ. Організацією аукціону займається благодійний фонд телеведучого та волонтера Сергія Притули.