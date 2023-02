Мальту на Євробаченні 2023 представить поп-гурт The Busker. На міжнародному пісенному конкурсі колектив виконає пісню Dance (Out own party).

Що відомо про The Busker

Колектив сформувався в 2012 році, спочатку це був дует, що складався з соліста і гітариста Даріо Дженовезе і перкусіоніста Жана Поля Борга. Через два роки до них приєдналися басист і клавішник Девід Греч та саксофоніст Шон Мікен. Дженовез покинув The Busker у 2021 році, тому їх наразі троє.

Відомо, що колектив черпає натхнення з гуртів 1960-х років, таких як The Beatles і The Beach Boys.

Спочатку вони записували кавери, а також авторську музику, якою ділилися в YouTube.

Дебютний альбом Telegram The Busker презентували в 2017 році.

Право представляти Мальту на Євробаченні 2023 гурт отримав пройшовши відповідний Нацвідбір. За це право боролося 16 учасників.

Нагадаємо, Євробачення 2023 пройде в Ліверпулі. Україну на конкурсі представить дует Tvorchi.