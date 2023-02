Мальту на Евровидении 2023 представит поп-группа The Busker. На международном песенном конкурсе коллектив исполнит песню Dance (Out own party).

Что известно о The Busker

Коллектив сформировался в 2012 году, сначала это был дуэт, состоящий из солиста и гитариста Дарио Дженовезе и перкуссиониста Жана Поля Борга. Два года спустя к ним присоединились басист и клавишник Дэвид Греч и саксофонист Шон Мичен. Дженовез покинул The Busker в 2021 году, поэтому их сейчас трое.

Коллектив черпает вдохновение из групп 1960-х годов, таких как The Beatles и The Beach Boys.

Изначально они записывали каверы, а также авторскую музыку, которой делились в YouTube.

Дебютный альбом Telegram The Busker презентовали в 2017 году.

Право представлять Мальту на Евровидении 2023 группа получила, пройдя соответствующий нацотбор. За это боролось 16 участников.

Напомним, Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле. Украину на конкурсе представит дуэт Tvorchi.