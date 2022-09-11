Учасник проєкту Холостячка 2 Андрій Хветкевич зізнався, що перебував у стосунках зі своїм коханим Феліпе ще до романтичного реаліті.

За словами чоловіка, він бісексуал, тому зустрічався як з жінками, так і з чоловіками. Зі своїм обранцем Андрій перебуває у стосунках вже майже шість років.

Проте на початку 2021 року, до участі у Холостячці, Хветкевич розійшовся з Феліпе. Тоді чоловік освідчився Андрію, але він не був готовий до одруження.

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– Ми розійшлися з Філіпе до Холостячки. Розійшлися, тому що Феліпе мені освідчився, але я сказав, що не готовий. Тому що, якщо ми будемо одружуватися, то я повинен буду зробити камінг-аут, я не готовий, я не хочу. Все повинно бути більш публічно, ми не зможемо це приховувати. Він сказав: Тоді ми розходимося. Для нього це був великий удар. Він сказав: Я не хочу з тобою бути, – розповів Хветкевич в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Після розриву Андрій Хветкевич вирішив взяти участь у романтичному проєкті, оскільки йому дуже сподобалась Злата Огнєвіч.

– Я подумав на той момент, що це дуже цікаве рішення і Злата мені дуже подобається як жінка і я вирішив, ну чого, напишу. І буквально тиждень по тому вони: Приїжджай. Я йшов з наміром побудувати стосунки. Я був дуже засмучений, я хотів щось нове, щось з України. Щоб моя мама була щаслива і бачила звичайну сім’ю. Я знаю, що вона могла б засмутитись, якщо я б був з Феліпе, – розповів чоловік.

Андрій зізнався, що, крім Злати, на проєкті були й чоловіки, які йому подобалися.

– Насправді мені подобалося двоє чоловіків. Це Рома Свечкоренко, він справді дуже красивий. І Діма Шевченко. Він дуже мужній, класний такий. Але вони обидва гетеросексуали. Ніякі ні бі, ні геї. Я це знаю на 100%, – сказав Хветкевич.

Нагадаємо, 17 серпня Андрій Хветкевич зробив камінг-аут та заручився зі своїм обранцем Феліпе. Тоді він опублікував фото, на якому вони з коханим цілуються під водою.

Фото: Андрій Хветкевич