Певица Настя Каменских рассказала, почему у Потапа парализовало лицо. Артистка заявила, что всему виной стресс, но есть и другие, не менее весомые причины.

В интервью Алине Доротюк Настя призналась, что ее звездный муж не мог есть и пить. Случилось это в испании, куда певица вместе с Потапом уехала еще до начала войны с Россией.

— У него отняло половину лица — в твоем сердце и жизни война. Переживают все, в том числе и Леша. Он как мужчина должен держаться. Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица, — призналась Настя.

Артистка добавила, что лечение заняло два месяца, и Потап до сих пор восстанавливается. Сам продюсер не рассказывал о своем недуге — публику напугал снимок Алексея, когда у него буквально “поплыло” лицо. Как оказалось, шоумен простудил лицевой нерв.

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— Это выглядело очень страшно. Не работала часть лица — не можешь есть, пить. Казалось, лицо никогда не вернется в нормальное состояние. Стресс бывает такой силы, что организм на него может не реагировать. Тем более, когда ты постоянно нервничаешь, и не знаешь, что будет завтра, — сообщила Настя.

Ранее Каменских призналась, почему Потап не вернулся в Украину вместе с ней. Как оказалось, у него есть важные проекты, которые он просто обязан закончить. К тому же, сейчас он еще не полностью выздоровел.