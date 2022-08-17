Чемпіон Америки та України з фрідайвінгу, підводний фотограф Андрій Хветкевич, який боровся за серце Злати Огнєвіч у проєкті Холостячка, зробив камінг-аут і розповів про заручини.
Фото свого хлопця Хветкевич опублікував в Instagram.
– Довгий час я керувався стереотипами та не був чесним перед собою. Протягом останнього року я багато думав і розмірковував над собою, і нарешті я готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви мене любите, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що у вас можуть бути запитання (бо у мене точно були). У будь-якому випадку, я такий, який є, і я вчуся приймати та любити себе.
Нещодавно він сказав “Так”, і сьогодні ми їдемо у невелику відпустку до Європи, щоб відсвяткувати наші заручини та його день народження, – написав він.
У коментарях на адресу Хветкевича посипалося чимало привітань, зокрема від учасників романтичного реаліті:
- Найщиріші вітання! Радості та кохання! – написав ведучий проєкту Григорій Решетнік.
- Андрюхо, ти Людина з великої літери, ти достойний бути щасливим!) Радий за тебе, щиро, всім серцем! Кохайте один одного, хай це буде на все життя в щасті)! Люблю тебе, друже, – додав Андрій Задворний.
- Дуже сміливо! Будь щасливим, бро, – написав Олексій Тригубенко.
- Андрюха, я радий, що ти щасливий! Життя має багато плоскостей, ти це доводиш своїм прикладом! Круто, що не боїшся говорити правду! Будьте щасливі, – зауважив Роман Свічкоренко.
- Андрюха, красавчик! Дуже сміливо, тепер ти почав жити своє життя, і це круто, – написав Вінченцо Дулепа.
Фото: Андрій Хветкевич