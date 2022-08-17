Чемпіон Америки та України з фрідайвінгу, підводний фотограф Андрій Хветкевич, який боровся за серце Злати Огнєвіч у проєкті Холостячка, зробив камінг-аут і розповів про заручини.

Фото свого хлопця Хветкевич опублікував в Instagram.

– Довгий час я керувався стереотипами та не був чесним перед собою. Протягом останнього року я багато думав і розмірковував над собою, і нарешті я готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви мене любите, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що у вас можуть бути запитання (бо у мене точно були). У будь-якому випадку, я такий, який є, і я вчуся приймати та любити себе.

Нещодавно він сказав “Так”, і сьогодні ми їдемо у невелику відпустку до Європи, щоб відсвяткувати наші заручини та його день народження, – написав він.