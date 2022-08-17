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Учасник Холостячки Андрій Хветкевич заручився з хлопцем

17 Серпня 2022, 21:31
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Андрій Хветкевич

Чемпіон Америки та України з фрідайвінгу, підводний фотограф Андрій Хветкевич, який боровся за серце Злати Огнєвіч у проєкті Холостячка, зробив камінг-аут і розповів про заручини.

Фото свого хлопця Хветкевич опублікував в Instagram.

– Довгий час я керувався стереотипами та не був чесним перед собою. Протягом останнього року я багато думав і розмірковував над собою, і нарешті я готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви мене любите, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що у вас можуть бути запитання (бо у мене точно були). У будь-якому випадку, я такий, який є, і я вчуся приймати та любити себе.

Нещодавно він сказав “Так”, і сьогодні ми їдемо у невелику відпустку до Європи, щоб відсвяткувати наші заручини та його день народження, – написав він.

У коментарях на адресу Хветкевича посипалося чимало привітань, зокрема від учасників романтичного реаліті:

Зараз дивляться
  • Найщиріші вітання! Радості та кохання! – написав ведучий проєкту Григорій Решетнік.
  • Андрюхо, ти Людина з великої літери, ти достойний бути щасливим!) Радий за тебе, щиро, всім серцем! Кохайте один одного, хай це буде на все життя в щасті)! Люблю тебе, друже, – додав Андрій Задворний.
  • Дуже сміливо! Будь щасливим, бро, – написав Олексій Тригубенко.
  • Андрюха, я радий, що ти щасливий! Життя має багато плоскостей, ти це доводиш своїм прикладом! Круто, що не боїшся говорити правду! Будьте щасливі, – зауважив Роман Свічкоренко.
  • Андрюха, красавчик! Дуже сміливо, тепер ти почав жити своє життя, і це круто, – написав Вінченцо Дулепа.
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Фото: Андрій Хветкевич

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