Учасник романтичного реаліті Холостячка 2, чемпіон Америки та України з фрідайвінгу Андрій Хветкевич показав свого коханого.

В Instagram Андрій оприлюднив фото, на якому постав зі своїм хлопцем Філіпом та собакою. Чоловіки на знімку – у плавках, демонструють свою спортивну статуру. Кадр зроблено в Бодрумі (Туреччина).

– З днем ​​народження, Філіп! Дякую, що показуєш мені, як кохати і бути коханим. Я люблю тебе, – написав Хветкевич під фото.

У коментарях на адресу закоханих посипалося чимало компліментів.

Зараз дивляться

Красені!

Вітаю, ви чудові!

Які ніжки у вас обох!

Гарні хлопці, нічого не скажеш.

Головне, що щасливі, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, 17 серпня Андрій Хветкевич зробив камінг-аут та заручився з хлопцем. Тоді він опублікував фото, на якому вони з коханим цілуються під водою, проте обличчя обранця не було видно.

Андрій зазначив, що довгий час керувався стереотипами і не був чесний сам із собою, про що розмірковував протягом року. Згодом він вирішив розповісти всім правду і про те, що зробив своєму коханому пропозицію.

Фото: Андрій Хветкевич