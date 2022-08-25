Учасник романтичного реаліті Холостячка 2, чемпіон Америки та України з фрідайвінгу Андрій Хветкевич показав свого коханого.
В Instagram Андрій оприлюднив фото, на якому постав зі своїм хлопцем Філіпом та собакою. Чоловіки на знімку – у плавках, демонструють свою спортивну статуру. Кадр зроблено в Бодрумі (Туреччина).
– З днем народження, Філіп! Дякую, що показуєш мені, як кохати і бути коханим. Я люблю тебе, – написав Хветкевич під фото.
У коментарях на адресу закоханих посипалося чимало компліментів.
- Красені!
- Вітаю, ви чудові!
- Які ніжки у вас обох!
- Гарні хлопці, нічого не скажеш.
- Головне, що щасливі, – пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, 17 серпня Андрій Хветкевич зробив камінг-аут та заручився з хлопцем. Тоді він опублікував фото, на якому вони з коханим цілуються під водою, проте обличчя обранця не було видно.
Андрій зазначив, що довгий час керувався стереотипами і не був чесний сам із собою, про що розмірковував протягом року. Згодом він вирішив розповісти всім правду і про те, що зробив своєму коханому пропозицію.
Фото: Андрій Хветкевич