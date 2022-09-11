Участник проекта Холостячка 2 Андрей Хветкевич признался, что находился в отношениях со своим возлюбленным Фелипе еще до романтического реалити.

По словам мужчины, он бисексуал, поэтому встречался как с женщинами, так и с мужчинами. Со своим избранником Андрей находится в отношениях уже около шести лет.

Однако в начале 2021 года, до участия в Холостячке, Хветкевич разошелся с Фелипе. Тогда мужчина сделал предложение Андрею, но он не был готов к женитьбе.

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– Мы разошлись с Филипе до Холостячки. Разошлись, потому что Фелипе мне сделал предложение, но я сказал, что не готов. Потому что если мы будем жениться, то я должен буду сделать каминг-аут, я не готов, я не хочу. Все должно быть более публично, мы не сможем это скрывать. Он сказал: Тогда мы расходимся. Для него это был огромный удар. Он сказал: Я не хочу с тобой быть, – рассказал Хветкевич в интервью Алине Доротюк.

После разрыва Андрей Хветкевич решил поучаствовать в романтическом проекте, поскольку ему очень понравилась Злата Огневич.

– Я подумал на тот момент, что это очень интересное решение и Злата мне очень нравится как женщина и я решил, ну чего, напишу. И буквально неделю спустя они: Приезжай. Я шел с намерением выстроить отношения. Я был очень расстроен, я хотел что-то новое, что-то из Украины. Чтобы моя мама была счастлива и видела обычную семью. Я знаю, что она могла бы огорчиться, если бы я был с Фелипе, – рассказал мужчина.

Андрей признался, что, кроме Златы, на проекте были и мужчины, которые ему нравились.

– На самом деле мне нравилось двое мужчин. Это Рома Свечкоренко, он действительно очень красивый. И Дима Шевченко. Он очень мужественный, классный такой. Но они оба гетеросексуала. Никакие ни би, ни геи. Я это знаю на 100%, – сказал Хветкевич.

Напомним, 17 августа Андрей Хветкевич сделал каминг-аут и обручился со своим избранником Фелипе. Тогда он опубликовал фото, на котором они с возлюбленным целуются под водой.

Фото: Андрей Хветкевич