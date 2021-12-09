Українська блогерка Софія Стужук вирушила в гості до колишнього чоловіка Саші Бо Ігоря Пустовіта. Крім того, вона навіть опинилася в його обіймах.

8 грудня Ігор зустрів Софію в аеропорту Івано-Франківська. Разом вони вирушили на вечірку, де зібралися деякі відомі блогери-мільйонники. Зокрема, Стужук опублікувала спільний знімок із Пустовітом та блогеркою Юлією Вербою.

В Instagram Софія також опублікувала відео, на якому танцює повільний танець із екс-чоловіком Саші Бо. Ігор обіймав Стужук і шепотів їй щось на вухо.

– Вперше за дуже багато років танцюю “медляк”. Знайшла гарного вчителя, – підписала відео блогерка.

Сьогодні, 9 грудня, Стужук із Пустовітом та іншими блогерами вирушили гуляти лісом в етнопарку Гуцул Ленд, звідки блогер також зробила неоднозначний знімок.

Вона опублікувала відео з гірськолижного підйомника, на якому їхала разом із Ігорем.

– Вдруге на цьому підйомнику вдвох. Але тепер хоч можна не ховатись, – написала блогерка.

Крім того, вона поділилася численними кадрами, на яких зображена лише з Ігорем. А поруч із його ім’ям блогер залишає емодзі у вигляді сердець.

Нагадаємо, що розлучення Саші Бо та Ігоря Пустовіта набуло скандального характеру. Пара заявила про рішення розірвати стосунки в липні 2021 року.

Згодом Саша назвала причину розлучення з чоловіком, заявивши, що неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з його боку. Також вона зазначила, що чула від нього багато бруду про себе.

Згадала вона і про рекламу, яку їй купив Ігор в Стужук за $100 шість років тому.

Чоловік також вирішив не мовчати. В одному з інтерв’ю Ігор Пустовіт висунув свою версію розлучення, яка відрізнялася від Сашиної. Також він сказав, що екс-дружина його принижувала та насолоджувалась цим.