Українську блогерку Софію Стужук розкритикували за образ, у якому вона з’явилася на вечірці, присвяченій дню народженню сина Девіда. 23 листопада хлопчику виповнилося шість років.

З цієї нагоди Софія вирішила влаштувати велике святкування, на яке прийшла в латексному обтислому комбінезоні чорного кольору. В області декольте Стужук розстебнула блискавку, тим самим зробивши акцент на грудях, які вона збільшила в березні 2021 року.

Вечірка була присвячена тематиці космосу, проте не всім підписникам припав до душі образ матері трьох дітей.

Прям видно одразу – душа навстіж. Костюм мами відповідає дитячому святу.

Образ на кастинг гоу-гоу чи порноакторки.

Навіщо оголювати груди на дитячому святі?

Могла б уже й гола прийти.

Вульгарний костюм, не для дитячого свята.

Дивно, що не прийшла в стрінгах. Занадто багато одягу.

Як можна було так одягнутись на день народження сина?

Нічого не розумію – груди, блискітки, латекс… Непогана вечірка мала б бути, але навіщо дітей пустили?

Комбінезон крутий, але не доречний на дитячому святі. – Пишуть у коментарях Софії.

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Варто зазначити, що через час після операції зі збільшення грудей Стужук заявила, що замислюється про те, щоб її переробити. Однак згодом сказала, що найближчим часом не лягатиме знову під хірургічний ніж.

У серпні Софія Стужук зробила кілька пластичних операцій на обличчі. Зокрема, ринопластику, блефаропластику та нитковий ліфтинг для підтяжки обличчя.