Украинская блогер София Стужук отправилась в гости к бывшему мужу Саши Бо Игорю Пустовиту. Кроме того, она даже оказалась в его объятиях.

8 декабря Игорь встретил Софию в аэропорту Ивано-Франковска. Вместе они отправились на вечеринку, где собрались некоторые известные блогеры-миллионники. В частности, Стужук опубликовала совместный снимок с Пустовитом и блогершей Юлией Вербой.

В Instagram София также опубликовала видео, на котором танцует медленный танец с экс-мужем Саши Бо. Игорь обнимал Стужук и шептал ей что-то на ухо.

— Первый раз за очень много лет танцую “медляк”. Нашла хорошего учителя, — подписала видео блогер.

Сегодня, 9 декабря, Стужук с Пустовитом и другими блогерами отправились гулять по лесу в этнопарке Гуцул Ленд, откуда блогер также сделала неоднозначный снимок.

Она опубликовала видео с горнолыжного подъемника, на котором ехала вместе с Игорем.

— Второй раз на этом подъемнике вдвоем. Но теперь хоть можно не прятаться, — написала блогер.

Кроме того, она поделилась многочисленными кадрами, на которых запечатлена только с Игорем. А рядом с его именем блогер оставляет эмодзи в виде сердец.

Напомним, что развод Саши Бо и Игоря Пустовита получил скандальный характер. Пара заявила о решении разорвать отношения в июле 2021 года.

Позже Саша назвала причину развода с мужем, заявив, что неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия с его стороны. Также она отметила, что слышала от него много грязи про себя.

Вспомнила она и о рекламе, которую ей купил Игорь у Стужук за $100 шесть лет назад.

Мужчина также решил не молчать. В одном из интервью Игорь Пустовит выдвинул свою версия развода, которая отличалась от Сашиной. Также он сказал, что экс-супруга его унижала и питалась этим.