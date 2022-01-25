Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч звернулася до поліції через переслідування і погрози з боку агресивного чоловіка.

Артистка поділилася, як просувається справа. Насамперед виконавиця подякувала працівникам поліції, зазначивши, що цього разу вони серйозно взялися за справу.

– На цей раз мені серйозно допомагають. Працює велика команда. Це поки що все, що я можу вам сказати, але цього разу я точно хочу довести справу до кінця, – поділилася Злата.

Співачка закликає всіх жінок і чоловіків, у яких відбуваються подібні ситуації не мовчати, оскільки це лише дає волю переслідувачам.

– Самі розумієте – таємниця слідства. Але читаючи коментарі я просто шокована тим, наскільки люди здатні вигадувати свої особисті історії. Друзі, ви справді думаєте, що між нами є якась історія? Ні, все набагато простіше. Людина справді переслідує мене багато років, – зауважила Злата.

Огнєвіч сказала, що до останніх подій ніяк не могла на нього вплинути, оскільки востаннє він загрожував життю її близьких.

– Погрожує моїм близьким, погрожує мені. Я не почуваюся в безпеці. Все, він свого досяг. Я заходжу до себе додому, на свій майданчик і зазираю, чи не стоїть він там, – зізналася артистка.

У поліції повідомили, що вже вивчають надані Златою відеозаписи та встановлюють особу, причетну до скоєння злочину. Триває досудове розслідування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 ККУ – погроза вбивством. Чоловіку загрожує до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, 24 січня Злата Огнєвіч показала чоловіка, який переслідує її протягом трьох років. В Instagram артистка опублікувала відео, на якому можна побачити, як чоловік наздоганяє її машиною. Він агресивно загрожує артистці та її батькові через відчинене вікно.

Крім того, виконавиця публічно звернулася за допомогою до мера Києва Віталія Кличка та президента України Володимира Зеленського.