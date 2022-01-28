Украинская певица Злата Огневич рассказала, как продвигается дело о преследовании и угрозах со стороны фаната.

В сториз на личной странице в Instagram звезда пожаловалась на судью, которая не запретила подозреваемому мужчине приближаться к ней.

– Эпопея с преследователем только начинается. Мы подали прошение о том, чтобы человека как-то ограничили от приближения ко мне. И тут женщина-судья даже не стала рассматривать. Полиция со своей стороны сделала все возможное, нашла преступника и арестовала его. Но судья решила не рассматривать этот очень мелкий для нее вопрос, – рассказала Злата.

Огневич добавила, что сейчас мужчина находится на свободе и может сделать все, что угодно. Однако певица не собирается останавливаться и опускать руки, она будет требовать справедливости в рамках закона.

— По закону его больше не могут задерживать, ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне. То есть, он может делать все, что захочет. Я не опускаю руки, я не буду отсиживаться в кустах и ​​бояться. Я буду обращаться в суд и привлекать журналистов для того, чтобы все знали, что женщин обижать нельзя, — сказала Злата.

Напомним, что 24 января Злата Огневич обратилась в Печерское управление полиции с заявлением. Она рассказала правоохранителям о преследовании и угрозах со стороны агрессивного мужчины.

Также в социальной сети Instagram Огневич показала, как мужчина догоняет ее машиной и начинает угрожать ей и отцу через открытое окно.

Столичные правоохранители задержали мужчину и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129 УКУ – угроза убийством. За совершенное злоумышленнику грозит до двух лет ограничения свободы.