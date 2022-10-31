Каньє Вест може зіткнутися з нестачею грошей у найближчі місяці. Артист втратив левову частку заробітку, і витрати в артиста дуже великі.

Від артиста відвернулися великі бренди одягу – Adidas, Balenciaga та інші. Все через антисемітські заяви в мережі з боку Каньє, через що його забанили навіть у Twitter і Instagram.

І хоча інсайдери запевняють, що музикант має величезний запас грошей, він також ні в чому собі не відмовляє в житті, через що кошти можуть швидко закінчитися.

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Відомо, що останні роки артист отримував основний дохід зі співпраці з Adidas, Gap, музики та концертів.

Так, тепер Gap прибирає з полиць взуття, розроблене спільно з Каньє. Щодо концертів, які завжди дають йому багато грошей, то один із них мав відбутися 4 листопада у Лос-Анджелесі, але захід скасували.

За заявою інсайдерів, артиста зараз не кличуть на сцену, і вони це не робитимуть на тлі скандалів. Що стосується грошей за саму музику, то артист не продовжував контракт із лейблом Def Jam, який закінчився 2021 року. Швидше за все, продовження співпраці буде для музиканта рятівним колом.

Відомо, що в артиста залишилися гонорари, які приносять йому $5 млн на рік.

– Цього достатньо, щоб сплатити рахунок за бензин для його літака. Грошей у нього багато за будь-якими мірками, – запевняє інсайдер.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Каньє Вест втратив $2 млрд за один день. Він про це заявив у Instagram, поновивши свою сторінку після блокування за антисемітські публікації.