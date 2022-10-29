Американська соціальна мережа Twitter відновила акаунт скандального репера Каньє Веста (Є).

Примітно те, що обліковий запис зірки розблокували 28 жовтня – в день, коли засновник компанії SpaceX Ілон Маск завершив купівлю Twitter.

Каньє поки що нічого не писав в соціальній мережі, а ось підприємець сказав, що він не має стосунку до того, що Весту повернули акаунт.

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– Обліковий запис Є був відновлений Twitter до придбання мною його. Вони не консультувалися зі мною і не інформували мене, – написав Маск.

Ye’s account was restored by Twitter before the acquisition. They did not consult with or inform me. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Нагадаємо, що 9 жовтня Twitter заблокував акаунт Каньє Веста. Аналогічно вчинила і соцмережа Instagram. Вся справа в тому, що репер залишав публікації антисемітського характеру.

Наприклад, в Instagram він писав про те, що музикантом Шоном Комбсом керують відомі євреї. А в Twitter заявив, що увімкне смертельний режим третього рівня проти євреїв.